L'ALTRA PARTITA

MILANO L'attesa sta per finire: Inter e Napoli oggi torneranno in campo per giocarsi la finale di Coppa Italia.

Per i nerazzurri la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo acquista un valore nettamente superiore a quello che sarebbe stato senza il lungo stop per il coronavirus. Antonio Conte ha preparato tutto nei dettagli. A Napoli non ci sono margini d'errore per centrare una finale che manca dal 2011. Tra febbraio e marzo, l'Inter ha subito tre sconfitte nelle ultime tre partite contro squadre di Serie A. Lazio e Juve in campionato e, appunto, Napoli nella semifinale di Coppa d'andata (0-1 a San Siro). La pausa forzata concede una chance di rilancio ai nerazzurri. Uno sprint finale in cui le carte saranno rimescolate e in cui a far la differenza saranno mentalità e preparazione fisica, due aspetti in cui Conte riesce sempre ad ottenere il massimo. I pochi i dubbi di formazione riguardano principalmente la difesa. Godin non è al meglio, De Vrij ha recuperato ma Conte potrebbe decidere di non rischiarlo.

IN CAMPO

La presenza di Skriniar è una certezza, con al fianco Bastoni e uno tra Ranocchia e De Vrij. Le chiavi del centrocampo saranno in mano alla coppia Barella-Brozovic, con Candreva e Young favoriti sulle fasce. Eriksen dovrebbe essere preferito a Sensi e pare che Conte possa testare una posizione più avanzata, da trequartista, dietro alla coppia Lukaku-Lautaro. Il belga, leader indiscusso del gruppo, dovrà guidare la squadra nel trovare il giusto approccio. Ma per poter sognare in grande serve il miglior Lautaro. L'argentino non segna dal 26 gennaio contro il Cagliari e il suo calo ha coinciso con le difficoltà del collettivo. Al San Paolo l'Inter cercherà di sfruttare i problemi fisici con cui deve fare i conti la squadra di Gattuso. L'autore del gol dell'andata, Fabian Ruiz, non è ancora al top, e il tecnico pondera se puntare su Lobotka, mentre Demme e Zielinski ci saranno. Dubbio anche in attacco con Dries Mertens un po' affaticato ma che vuole fortemente esserci.

LE FORMAZIONI

Queste le formazioni che dovrebbero schierare in partenza le due squadre. Inizio ore 21.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

