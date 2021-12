L'Inter campione d'Italia (e campione d'inverno) è racchiusa nella foto incorniciata dal minuto numero 77. In vantaggio di un gol sul Torino grazie a Denzel Dumfries, Alexis Sanchez, subentrato da poco, subisce un fallo in una zona del tutto inutile del campo. All'altezza delle panchine, grossomodo poco più avanti, via. Terre anonime. Non rendendosi conto che l'arbitro è lì pronto per fischiare la punizione, nel dubbio Alexis si avventa sul signor Guida Marco di Torre Annunziata per amministrar giustizia da sé o, quantomeno, per sporgere denunce verbali. Guida lo guarda, compone una parvenza di spiegazione e concede il tiro piazzato.

GRINTA

Solo allora Sanchez si placa e scioglie la propria grinta nella soddisfazione di aver offerto un granello di serenità alla sua squadra. Quella rabbia agonistica. Eggià. Quella rabbia là racconta ed è l'Inter. Perché la squadra di Simone Inzaghi supera il Torino davanti ai 42 mila di San Siro, certo. Si conferma capolista in fuga solitaria, d'accordo. Colleziona la settima vittoria consecutiva e la sesta sfida a porta blindata, va bene. Eppure. Eppure, a sorpresa e contro ogni sospetto, l'Inter a tratti china il capo davanti al Toro. Sembrerà strano, suonerà assurdo, e invece: soprattutto nell'andare della ripresa Skriniar e de Vrij arretrano la trincea, Calhanoglu e Vidal a tratti si disuniscono e Dzeko naviga al largo di isolotti sperduti. Così il Torino costruisce mattoncini di occasioni confidando in Pjaca e Lukic; e scorta letteralmente Brozovic con Pobega in stile agente Stasi. I nerazzurri però resistono alla grande e, pur vivendo tremendi istanti di apnea, indovinano la via del successo. Tanto per capirci, uno come Fabio Capello ha vinto alcuni quintali di scudetti in questo modo.

I MERITI

Poi, ovvio, l'Inter è una squadra risolta sotto il profilo tattico e conosce i propri limiti e i propri pregi, sa alternare i 50 all'ora ai 200 e bisogna riconoscerlo non si innervosisce né brontola nella giornata grigia. Grande consapevolezza. Facciamo un esempio. Contro il Toro funziona la vecchia e carissima arma del contropiede toh, guarda un po' chi si rivede. È una sequenza: Brozovic per Dzeko per Dumfries (ma tipo a velocità di avanzamento x30): e palla in gol. Sembra una formula magica e profuma di scudetto. In avvio a Perisic e a Calhanoglu viene facile danzare nel cuore del campo e aprire squarci abbaglianti per (tra gli altri) Bastoni e per Lautaro Martinez, impreciso a specchio spalancato. E, in extremis, Sensi carezza il palo. Handanovic è ormai un'assicurazione vitalizia, mentre Vidal, recuperata la lucidità, si dedica a smantellare le sicurezze di Lukic. Il Toro di Juric comunque piace, ché Pjaca è velenoso ed è un pensiero costante per i difensori avversari; Bremer e Buongiorno non sfigurano quasi mai al cospetto di Lautaro e Perisic; e Mandragora appare finalmente un giocatore ritrovato. Ecco, giusto l'attacco stenta e, d'altronde, Sanabria risulta tra i peggiori in campo: San Siro però non era certo il palco per vestirsi da araba fenice c'è da annotarlo. La freccia nerazzurra intanto già corre verso nuove stazioni: il 2022 vuole mangiarselo.

Benedetto Saccà

© RIPRODUZIONE RISERVATA



