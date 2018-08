L'INTER CADE SUL SOLITO SASSUOLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

REGGIO EMILIA L'antiJuve cade subito, magari penalizzata dall'arbitraggio di Mariani ma è incapace di rimontare. Manca persino la forza per l'arrembaggio finale, il Sassuolo è in condizione migliore, con Duncan e Berardi. L'Inter è senza sprint, la differenza rispetto alla Juve è proprio nella reazione allo svantaggio, anche nella reazione dei campioni, fra Icardi e Ronaldo. Meritava il pareggio, Spalletti guarda a terra al fischio finale e pensa ai tre punti persi. Un'occasione in avvio è per Bourabia, Handanovic respinge di piede....