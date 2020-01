I QUARTI

MILANOSi salva Antonio Conte, ma non Lautaro Martinez per il caos al termine del match contro il Cagliari con l'arbitro Manganiello accerchiato dai nerazzurri. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due turni di squalifica all'argentino per le proteste eccessive e plateali assumendo «un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al direttore di gara, al quale urlava in faccia frasi in spagnolo», dopo la mancata assegnazione di un fallo per un contatto con Walukiewicz. Non ci sarà ricorso: così il numero 10 salterà sia la gara di domenica sera in casa dell'Udinese sia il derby contro il Milan del 9 febbraio. Stessa sanzione per Berni, il terzo portiere, e multa al club di viale Liberazione di 20mila euro.

Invece, si salva Conte che al triplice fischio finale aveva protestato per poi non presentarsi davanti ai giornalisti per l'analisi post match. Per le due partite si scalda Sanchez (nel frattempo, il Manchester United ha fatto sapere che a giugno il cileno rientrerà in Inghilterra), che in campionato partirà dall'inizio proprio contro l'Udinese, squadra che lo aveva portato in Italia nel 2008 e ceduto tre anni dopo al Barcellona.

IL NUOVO ARRIVATO

La squalifica di Lautaro Martinez non rovina l'umore all'Inter che ieri pomeriggio, intorno alle 14, ha ufficializzato Eriksen, arrivato dal Tottenham: l'annuncio, via social, è stato sorprendente. L'immagine scelta è quella del danese alla Scala. È la prima volta che il teatro viene utilizzato per un annuncio del genere.

Il centrocampista ha scelto la 24, ma dall'Inter fanno sapere che non c'è nessun riferimento alla scomparsa di Kobe Bryant. La spiegazione è un'altra: Eriksen al Tottenham indossava la 23, il 24 sta a significare un passo in avanti per la propria carriera. «Non vedevo l'ora di arrivare», ha detto. Nel pomeriggio il primo allenamento alla Pinetina agli ordini di Conte ed è già forte l'intesa con Lukaku. Il tecnico salentino è combattuto se portarlo in panchina o meno nella gara di stasera a San Siro contro la Fiorentina. L'Inter stasera alle 20.45 (su Rai 1) cerca il pass per le semifinali (il Napoli di Gattuso attende una delle due): recupera Skriniar, ma non Brozovic. Lautaro farà coppia con Sanchez, giocheranno Borja Valero, Sensi e Barella, gli stessi un po' sottotono col Cagliari. Ma Conte vuole subito una reazione. Il passaggio del turno potrebbe dare morale e far ritrovare l'entusiasmo nella lotta per il titolo. La Juve è a -3 ed ora c'è un arma in più per Conte: Eriksen, il tenore nerazzurro.

Salvatore Riggio

