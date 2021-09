Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VIGILIAMILANO Un record nel mirino in una trasferta che si preannuncia particolarmente delicata. L'Inter di Simone Inzaghi vuole continuare a correre e soprattutto a segnare, mettendo nel mirino un record per la sfida contro la Fiorentina: i nerazzurri infatti vanno a segno da 23 partite consecutive di Serie A e con una rete al Franchi eguaglierebbero la miglior striscia della storia (24 nella stagione 1949/50). Il miglior modo per cercare...