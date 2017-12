L'INTER AL BIVIO: «DIMOSTREREMO CHE UOMINI SIAMO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIMILANO Dal sogno scudetto all'incubo di un altro anno da buttare. È il caso dell'Inter che dopo essere stata la squadra che ha mantenuto più a lungo l'imbattibilità è crollata di colpo, perdendo le ultime 3 partite tra cui il derby costatole l'eliminazione dalla Coppa Italia. Aperto dal 5-0 al Chievo, dicembre si è trasformato in un calvario per la squadra di Spalletti che non è più riuscita a vincere, cominciando a mostrare preoccupanti crepe nel confronto di Coppa contro il Pordenone vinto solo ai rigori.FILOSOFOLa sfida di...