RUGBY

Le proteste contro il razzismo per la morte negli Usa di George Floyd, confluite nel movimento Black Lives Matter, rischiano di far sparire uno dei momenti più emozionanti del rugby.

La Federazione inglese (Rfu) ha indetto un processo di valutazione e revisione sull'uso del canto Swing low, sweet chariot durante le partite dell'Inghilterra. Il ritornello parte spontaneo e cresce d'intensità dalle tribune di Twickennham, ma anche all'Olimpico contro l'Italia, quando la nazionale inglese le sta suonando agli avversari. Capita nel punto di rottura del risultato, dopo una meta, una bella azione o un frangente capitale del match. Può succedere anche all'inizio, come nel 2012 quando lo stadio subissò l'Haka degli All Blacks. È sempre, e comunque, un momento intenso, da pelle d'oca. Perché si pensa di proibirlo?

Perché il brano è stato scritto da Wallis Willis, uno schiavo nero vissuto nell'Oklahoma del secondo 800. Inciso per la prima volta ad inizio 900, è stato riproposta negli anni 60 e cantato anche da rock star come Eric Clapton, o Beyoncè. Dondola carro dolce, arriva a portarmi a casa è il ritornello. Nel mondo del rugby ha fatto l'ingresso nel 1987, in omaggio a Martin Offiah, detto «Chariots», il primo rugbista nero in nazionale inglese. Da allora è diventato l'inno dei tifosi. Ha accompagnato l'Inghilterra del rugby in ogni match. Ora l' uso è messo in discussione in nome dei suoi legami con lo schiavismo e del politicamente corretto.

CONTRARI

«Il brano fa parte della cultura del rugby da decenni, ed è cantato da molte persone consapevoli delle sue origini - commentato la Rfu in un comunicato -Stiamo riconsiderando il suo contesto storico così come la nostra responsabilità nell'educare i tifosi a prendere decisioni informate». In soccorso all'inno sono corsi in molti. Maro Itoje, nazionale inglese di colore: «Non credo che nessuno a Twickenham lo abbia mai cantato con cattive intenzioni». Lo stesso Offiah: «Il problema non è la canzone, è il tema della diversità e dell'inclusione» ha detto a Live 5 radio. Addirittura il primo ministro Boris Johnson alla Bbc: «Non penso assolutamente che ci sarà una proibizione a cantarlo».

Quando il pubblico tornerà in tribuna dall'emergenza Covid sentiremo ancora elevarsi tonante Swing low, sweet chariot ?

Ivan Malfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA