CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAMILANO Un attacco a tre punte Fca, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Siu Urologia Onlus per vincere la partita della solidarietà. E per sensibilizzare gli uomini, che su queste tematiche hanno in genere una sensibilità inferiore all'altra metà del cielo, sull'importanza della prevenzione dei tumori specifici del sesso forte, o presunto tale.Un'iniziativa che all'inizio di novembre ha celebrato a Milano il suo atto finale, la conclusione di un giro d'Italia che ha percorso l'intera penisola toccando dieci città (Torino,...