L'INIZIATIVAMILANO La guerra della plastica in cui Volvo è impegnata da tempo non finisce certo con la decisione, già operativa, di eliminare entro l'anno la plastica monouso da tutte le sue location e da tutti i suoi eventi, né si accontenta del pur prestigioso riconoscimento conferito, nell'ambito dei Plastics recycling awards Europe, alla versione speciale della Volvo XC60 T8 Twin Engine ibrida plug-in, un modello premiato per l'elevato numero di componenti realizzati in plastica riciclata.Il fronte si sposta ora verso il grande malato...