-L'INFORTUNIO

NAPOLI Un risveglio con un pizzico di ottimismo in più. Lorenzo Insigne e il Barcellona, il capitolo non è definitivamente archiviato, nonostante le impressioni negative di sabato sera al termine del match contro la Lazio. Il problema agli adduttori sembra scongiurato, il capitano del Napoli dovrebbe aver riportato una botta all'osso e questo aumenterebbe le possibilità di un recupero in vista dell'appuntamento di sabato al Camp Nou. «Proveremo a scrivere una pagina di storia», ha detto Rino Gattuso che ha immediatamente cancellato le roventi polemiche post partita con la panchina biancoceleste (il fisioterapista Maggi si è scusato per l'epiteto Terrone di m con cui si è rivolto all'allenatore del Napoli scatenando il putiferio) concentrandosi soltanto sulla sfida contro i blaugrana. Insigne titolare aumenterebbe le possibilità del Napoli di conquistare i quarti di finale di Champions ribaltando l'1-1 dell'andata. L'attaccante è in buone condizioni e lo ha dimostrato pure contro la Lazio, al di là del rigore trasformato. E' stato un autentico trascinatore e il Napoli ne ha bisogno per tentare l'impresa a Barcellona.

GLI ESAMI

Oggi se ne saprà di più: Insigne si sottoporrà agli esami strumentali e solo a quel punto ci sarà la diagnosi definitiva dell'infortunio. Lui spera di esserci e lo staff medico è pronto a cucirgli addosso un programma di recupero lampo per averlo a disposizione. La prognosi sarà sciolta tra qualche ora: Insigne ha riposato ieri proprio come i suoi compagni di squadra che nel pomeriggio cominceranno ufficialmente l'operazione Barcellona. «Ho già la formazione in mente», ha detto Rino Gattuso. Potrebbe essere quella che ha sconfitto 3-1 la Lazio sabato in un match rovente per le tante polemiche. Lobotka dovrebbe essere preferito a Demme perché consente un palleggio migliore. In difesa Manolas è favorito nel ballottaggio con Maksimovic. Nel tridente tutto dipende da Insigne: se ci sarà giocherà con Mertens e Callejon che sabato si è congedato dal San Paolo dopo 7 anni, altrimenti Gattuso studierà le alternative. Difficile immaginare Lozano titolare dal primo minuto. Gattuso potrebbe affidarsi ad Elmas: il talento macedone potrebbe essere schierato in attacco, come già accaduto in qualche circostanza. Ma tutto dipenderà da Insigne.

Pasquale Tina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA