L'INCHIESTA

PERUGIA «E quindi oggi c'ho l'ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica na parola». Lo studente straniero poco modello è Luis Suarez, fuoriclasse del Barcellona. Sono le 9.34 del 15 settembre e la sua insegnante, la professoressa Stefania Spina dell'Università per stranieri, a 48 ore dall'esame per il livello B1 (necessario per ottenere la cittadinanza italiana) confessa candidamente al telefono che il bomber uruguaiano non vede l'italiano come le porte avversarie.

Ma due giorni dopo Suarez atterrerà nel primo pomeriggio all'aeroporto di Perugia e in circa mezzora (dalle 15.30 a poco dopo le sedici) uscirà dalla porta dell'ateneo con il diploma in mano. Un miracolo? Per la guardia di finanza sicuramente no. I militari perugini, guidati dal colonnello Danilo Massimo Cardone e coordinati dal tenente colonnello Selvaggio Sarri, ritengono che quell'esame sia stato una «farsa», per usare lo stesso termine scelto dal procuratore capo Raffaele Cantone e dai sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti nel decreto di perquisizione e sequestro.

SUDDITANZA PSICOLOGICA

A finire nel registro degli indagati la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, Stefania Spina, l'esaminatore Lorenzo Rocca e Cinzia Camagna, che ha predisposto l'attestato. Rivelazione di segreti d'ufficio e falso ideologico, i reati ipotizzati. Con i vertici universitari che, come spesso contestato agli arbitri trattandosi di Juventus, secondo gli investigatori hanno vissuto una specie di «sudditanza psicologica» di fronte alla possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con il club bianconero che aveva chiesto la disponibilità a far svolgere l'esame a Suarez.

Le perquisizioni sono andate avanti fino a ieri sera, vista la mole di documenti da acquisire tra telefonate, messaggi, chat, supporti informatici e anche gli scambi con Suarez sulla piattaforma Teams dove si sono svolte le lezioni.

Ma come si è giunti a una svolta così rapida? I finanzieri stanno indagando da mesi alla Stranieri per un ammanco sul bilancio e dunque hanno captato questi strani movimenti attorno al fuoriclasse. Dall'ateneo si difendono sottolineando «la correttezza e trasparenza delle procedure».

Tantissime le reazioni alla notizia dell'indagine, con il Comune di Perugia che auspica «venga fatta chiarezza il prima possibile».

LE INTERCETTAZIONI

«Passerà, perché dieci milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». A parlare è ancora la Spina, che ragiona sulla preparazione del bomber uruguaiano. «B1 e cittadinanza spiega -. Considera che è un A1, un A1 pieno proprio. Non coniuga i verbi. Parla all'infinito». La guardia di finanza ascolta e segna. Come la conversazione tra la rettrice e Rocca: «Lui si sta un po' memorizzando le varie parti dell'esame», dice l'esaminatore. Grego Bolli: «Ma infatti è questo. Deve essere sul binario, ecco». Rocca: «Sul verbale non ho problemi a metterci la firma perché in commissione ci sono io e mi assumerò la responsabilità dell'attribuzione del punteggio. Il mio timore è che diamo il livello ed esce, i giornalisti fanno due domande e va in crisi. Quindi un po' di preoccupazione ce l'ho». Ma intanto con la Camagna si prepara il verbale: «Io posso già metterci il voto. Mi dici tu che voto ci do e via». Il binario a quel punto è preso, con la decisione secondo la procura - «assunta dai vertici dell'Università per stranieri».

«Non c'è stata alcuna pressione esterna, si sono lasciati ammaliare dal personaggio», conferma il tenente colonnello Sarri, che ha escluso al momento il coinvolgimento della Juve e rischi per il giocatore, che però verrà sentito come persona informata sui fatti. Magari con un interprete.

Michele Milletti

Egle Priolo

