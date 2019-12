L'IMPRESA

Il re è diventato imperatore nel giro di ventiquattr'ore. La corona era stata indossata venerdì nella libera accorciata che recuperava quella annullata in Val Gardena, lo scettro è stato impugnato ieri nella discesa tradizionale di Bormio, quella della Stelvio da cima a fondo. Il pendio più impegnativo del circo bianco, quello che non concede un attimo di pausa è ormai il regno di Dominik Paris. Il trentenne della Val d'Ultimo concede il bis e in un colpo solo indossa il pettorale rosso di leader della specialità e sale in vetta alla classifica generale. Era dal marzo 1995, da quando Alberto Tomba sollevò al cielo della Valtellina la sfera di cristallo che un italiano non guardava il resto della compagnia dall'alto in basso. Quasi un quarto di secolo più tardi un nuovo capitolo è stato scritto: da Bormio a Bormio il cerchio si è chiuso. «Anche stavolta racconta il vincitore non ho fatto la gara perfetta, sono partito bene ma fino alla Carcentina non ho sciato come volevo. Da lì in poi ho cambiato marcia e credo di aver fatto la differenza, peccato aver beccato il vento nella parte finale, altrimenti avrei potuto incrementare il distacco».

FIATO SOSPESO

Se la prima recita era stata senza appello, la seconda ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine, perché lo svizzero Urs Kryenbuehl è riuscito a far accendere la luce verde negli ultimi intertempi, per poi perdere due decimi nel tratto finale e chiudere a otto centesimi da Paris: «Faccio i complimenti a Urs che è stato fantastico, facendomi tremare fino alla fine osserva l'azzurro , lui ha sciato benissimo anche perché con quel pettorale (il 25, mentre Paris aveva il 9, ndr) ha trovato una luce migliore alla Carcentina. Sotto ha preso vento come me, ma a San Pietro penso di aver fatto meglio». Un velocista in testa alla graduatoria generale, con la possibilità di restarci per qualche gara. Circostanza che durante la dittatura di Marcel Hirscher era impensabile, ma che in questa fase di transizione si è materializzata. Più che alla sfera di cristallo, Paris può puntare alla coppa di specialità, sebbene al momento il pensiero non lo sfiori: «Non penso a queste cose, perché non abbiamo fatto neanche la metà delle gare, quindi manca ancora tanto. Spero di portare questa buona sciata e questa buona fluidità anche a gennaio». Meglio concentrarsi sul presente.

PROVA MULTIPLA

Oggi tocca alla prova multipla dello sci: prima manche in superG, seconda in slalom: «Rimango concentrato in vista della combinata alpina di domani (stamani, alle 11 e alle 14, ndr), con un superG difficilissimo, nel quale conterà già fare la differenza. Poi tra le porte strette non ci sarà l'inversione quindi tutto potrà succedere». Con quello di ieri Paris ha centrato il sesto successo sulla Stelvio, il quinto in discesa, il quarto consecutivo. È diventato così il velocista più vincente nella medesima libera, eguagliando i cinque trionfi a Kitzbuehel di Didier Cuche. La Stelvio è ormai come il prato davanti casa sua. Prossima discesa sul Lauberhorn di Wengen, a metà gennaio. Nell'Oberland bernese Paris non ha mai brillato, così il suo pensiero conclusivo, a mo' di battuta, è proprio per il tracciato rossocrociato: «Mi chiedete se ho fatto pace con Wengen? Be', proverò ancora questa volta e se andrà ancora male la prossima andrò su con l'escavatore».

Mario Nicoliello

