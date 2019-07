CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRESACi sono i concerti che hanno fatto la storia del rock, stile Woodstock, punto più alto del movimento hippie degli anni 60. O il mitico Live Aid a Wembley degli smodati anni 80, in cui Freddie Mercury rubò a tutti la scena. Italia-Germania 4-3 nel calcio, oppure il selvaggio match sul ring di Kinshasa tra Alì e Foreman nel pugilato. O Lauda-Hunt e Senna-Prost in Formula 1. C'è il leggendario scambio di borraccia tra Coppi e Bartali nel ciclismo. E c'è Federer contro Nadal: come nella macchina del tempo il tennis ha riavvolto il...