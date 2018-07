CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'IMPRESAAl gran ballo delle semifinali mondiali, dunque, parteciperà la Croazia del ct Dalic, brava ad aver eliminato la Russia ai rigori (6-5). Hanno risolto il tiro decisivo di Rakitic, e gli errori di Smolov e Mario Fernandes. Mercoledì l'ostacolo lungo la via della finale avrà la forma e la sostanza dell'Inghilterra. Di un'intensità spaventosa è stato il primo tempo a Sochi. La Russia sembrava una ciurma all'arrembaggio, mentre la Croazia, per larghi tratti, è stata una valanga. Incontrollabile. Per cui, alla fine, l'effetto è...