CONEGLIANO Riparte dalla Germania e dalla Champions League, ma senza tifosi al seguito, il lento percorso dell'Imoco Conegliano verso il ritorno alla normalità agonistica. Le pantere trevigiane non giocano a causa dell'emergenza coronavirus una partita ufficiale dal 18 febbraio: il Nantes, ospite al Palaverde nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions, tornò in Francia con un netto 0-3 sul groppone, degno epilogo di un girone quasi perfetto delle ragazze allenate da coach Daniele Santarelli, che da quel giorno non sono più scese in campo a causa dei rinvii di ben tre turni di campionato disposti dagli organi governativi. Nel mezzo solo tanti allenamenti e la strana situazione di non sapere con esattezza chi saranno le prossime avversarie.

INTERRUZIONI

Il mese di febbraio, che avrebbe dovuto rappresentare un altro tour de force nella stagione dell'Imoco, si è invece interrotto poco dopo la metà. La lunga astinenza dei tifosi sta tuttavia per finire, almeno davanti alla tv: dopodomani, mercoledì, alle 19, Conegliano, che in Europa è targata A. Carraro Imoco, sarà ospite dell'Allianz Mtv Stoccarda alla Scharrena, impianto da 2.500 posti nella capitale del Baden Wurttemberg. I seggiolini saranno occupati solo da tifosi di casa: il club tedesco e la Confederazione europea di pallavolo (Cev) hanno esortato la tifoseria gialloblù a non mettersi in viaggio per la Germania, dove il virus ha iniziato a manifestarsi. La quindicina di supporter trevigiani ha così dovuto annullare la trasferta che era già stata organizzata nei dettagli. «È un peccato che i nostri tifosi non possano seguirci a Stoccarda. Sono sempre stati al nostro fianco in tutte le trasferte europee oltre che italiane e perfino in Cina, dove a dicembre abbiamo vinto il Mondiale per club» allarga le braccia Santarelli, che avendo saltato gli impegni di campionato contro Cuneo, Scandicci e Perugia (partite che saranno recuperate rispettivamente il 18 marzo, l'1 e il 4 o 5 aprile) ha potuto studiare bene l'Allianz: «È un team interessante, sta facendo vedere ottime cose. Non per niente in casa ha battuto Novara e al ritorno si è arresa solo al tie-break sul campo della detentrice della coppa. Ha tante giocatrici di talento, alcune le conosco molto bene come la centrale della nazionale croata (che alleno) Martina Samadan, che ha giocato anche a Conegliano o l'americana Simone Lee, tornata dall'esperienza giapponese in grande crescita. Stoccarda ha anche un'attaccante forte su palla alta come Rivers e schiacciatrici come Lazic e Van Gestel. Stiamo lavorando intensamente per arrivare pronti all'impegno di mercoledì».

I NUOVI CALENDARI

La partita di ritorno, decisiva ai fini della qualificazione, si giocherà martedì 10 marzo in un Palaverde deserto su input della Cev, che dopo avere preso atto dei decreti di governo italiano e Regione Veneto ha stabilito le porte chiuse. Per l'Imoco che nei suoi 8 anni di storia (festeggiati il 29 febbraio) ha fatto incetta di riconoscimenti sempre davanti ad un pubblico numeroso sarà un momento a dir poco singolare. Le altre andate dei quarti di finale sono Dinamo Mosca Vakifbank Istanbul, che si gioca domani, Fenerbahce Istanbul Igor Novara e Savino Del Bene Scandicci Eczacibasi Istanbul. Queste ultime due partite sono state rinviate a data da destinarsi per motivi legati all'emergenza coronavirus, in particolare la sospensione dei voli tra Italia e Turchia decisa dal governo turco.

Luca Anzanello

