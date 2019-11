L'Imoco ora è pronta per la sfida di Supercoppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEY DONNEUna squadra sola al comando, e anche con un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici: l'Imoco Conegliano ha sbancato il PalaIgor di Novara nel più atteso e spettacolare dei tre anticipi della sesta giornata di campionato. Nel 3-1 per le pantere trevigiane ha brillato Paola Egonu, autrice di 32 punti con il 63% di attacchi positivi. In altri termini, l'opposto di Cittadella (super ex di turno) ha trasformato in punto due palloni ogni tre che le sono passati per le mani in attacco. A fine gara l'allenatore trevigiano Daniele...