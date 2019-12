L'Imoco domina anche Busto Arsizio

VOLLEY FEMMINILE

L'Imoco Conegliano asfalta Busto Arsizio e pesca Chieri nel quarto di finale di Coppa Italia. Si è concluso ieri il girone di andata del campionato di volley che proponeva come big match la sfida tra la capolista (l'Imoco campione del mondo) e le lombarde che inseguivano a -3: i 5.344 che hanno gremito il Palaverde si attendevano un match combattuto e invece è andato in scena un monologo delle pantere che si sono sbarazzate di Busto in poco più di un'ora. I soli 40 punti raccolti dalle ospiti spiegano la prestazione ai limiti della perfezione dell'Imoco: le bustocche comunque conservano il 2. posto e che nei quarti di Coppa incroceranno Firenze (7.) mentre a Conegliano tocca Chieri, ottava della classe che perdendo al tie-break ieri in casa di Brescia non è riuscita a raggiungere le gigliate.

I risultati hanno disegnato una griglia di Coppa Italia (quarto in gara secca in casa delle prime quattro il 29 o 30 gennaio, Final Four a Busto Arsizio l'1 e 2 febbraio) interessante, visto che gli altri due quarti vedranno sfidarsi da un lato Novara e Monza e dall'altro Scandicci e Casalmaggiore. Le campionesse d'Europa ieri hanno espugnato Bergamo, mentre le brianzole hanno festeggiato il ritorno alla Candy Arena infliggendo un 3-0 a Firenze. Casalmaggiore ha ceduto il primo set a Caserta, ha vinto il secondo soffrendo e alla fine ha trovato i tre punti. A fine gennaio se la vedrà con Scandicci che ieri ha avuto vita facile sul campo di Filottrano.

Niente Coppa Italia per le squadre arrivate al giro di boa oltre l'ottavo posto: Cuneo e Perugia (ieri l'una di fronte all'altra con vittoria delle piemontesi), Bergamo, Filottrano, Brescia e Caserta.

Luca Anzanello

