L'IMOCO AVVISA NOVARA «TI BATTIAMO SUBITO»

VOLLEYCONEGLIANO Tre partite in otto giorni, di cui due contro la rivale storica Novara, per dare una prima direzione alla stagione. Inizia una settimana molto impegnativa per l'Imoco Conegliano campione d'Italia, che oggi alle 20.30 scende in campo al PalaIgor di Novara nell'anticipo di lusso della sesta giornata della A1 femminile. La sfida tra le due prime della classe si ripeterà sabato 16 a Milano (nel mezzo la trasferta di martedì a Cuneo) e in quel caso ci sarà in palio la Supercoppa, primo trofeo stagionale. Due stelle dell'Imoco,...