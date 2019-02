L'IDENTITÀ PERDUTA REYER TROPPO UMANA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET Doveva essere in teoria la miglior Reyer della gestione Brugnaro e forse lo è ancora. Ma è chiaro che quel che sta dicendo il campo da un paio di mesi sta minando tutte quelle certezze confezionate in estate quando questo gruppo è stato concepito. L'incredibile uscita di scena in Coppa Italia, la settima in altrettante partecipazioni, accompagnata ormai da tempo da un gioco troppo ondivago stanno alimentando dubbi e perplessità sulla reale consistenza di una squadra che comunque occupa il secondo posto in campionato e che ha...