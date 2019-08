L'Hellas Verona: «Le spese per i lavori al Bentegodi vanno sottratte dal canone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO AFFITTIVERONA L'Hellas Verona «rettifica, precisa e puntualizza» sull'articolo uscito ieri sul Gazzettino riguardo agli affitti per lo stadio Bentegodi non pagati al Comune scaligero da Chievo (e qui siamo già all'ingiunzione di pagamento firmata dal sindaco Sboarina) e appunto Hellas. Un conto da oltre 5 milioni tra le due società, stilato dagli uffici comunali. «È improprio parlare di debito per morosità del nostro Club e di conseguente rischio di sfratto dallo stadio Bentegodi» scrive in una nota il club presieduto da...