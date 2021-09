Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EXPLOITROMA Mancio primatista, se n'è accorto il pianeta. Ma il record dei record deve ancora venire. In teoria è vicinissimo. E inedito per la Nazionale. La nostra e le altre del pianeta. Due titoli nello stesso anno e a distanza di tre mesi. L'Europeo è stato festeggiato l'11 luglio. Ma se l'Italia dovesse subito ripetersi, ne potrebbe mettere in bacheca un altro il 10 ottobre, quando a san Siro è fissata la finale di Nations League....