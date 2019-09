CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EXPLOIT/2Il risultato e il gioco: la svolta di Roberto Mancini, in meno di un anno e mezzo, è di forte impatto. Sull'opinione pubblica e anche sul nostro calcio. La Nazionale, detto semplicemente, piace. La gente, senza cancellare la rabbia per il flop mondiale di Gian Piero Ventura, si è riavvicinata agli azzurri su assist del nuovo ct. L'Italia che attacca, crea e soprattutto vince. Spavalda nello stile e autoritaria nella gestione. Esempio anche per la serie A appena partita: gli allenatori osano di più copiando quanto fatto...