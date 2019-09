CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EXPLOIT/1La Ferrari è anche una religione. Se così non fosse, nei lunghi periodi senza vittorie qualcuno l'avrebbe data alle fiamme. Ma anche la fede ogni tanto ha bisogno di essere confortata, rinnovata. E, ancora una volta, la Nazionale Rossa è riuscita a risorgere. Sono bastate due gare strepitose, per riscaldare l'entusiasmo popolare che, a differenza di altri sport, in Italia è concentrato quasi unicamente su una sola squadra. L'automobilismo vive però su due componenti: la macchina e l'uomo. I meriti del Cavallino quindi devono...