L'EX GIOCATOREPasquale Bruno , 55 anni, ex difensore di Lecce, Juventus e colonna del Torino di Mondonico, è triste di una malinconia strana. Irrequieta. Quale ricordo conserva di Mondonico?«È una perdita grave. Mondo era un uomo vero, non come i tanti finti che ci sono in giro ora nel calcio... Era capace di gestire uno spogliatoio di grande personalità, con gente di trent'anni, mica dei ragazzini. Eravamo dei personaggi difficili. Anzi, dei ribelli. Ma lui sapeva confrontarsi con noi».Qual era il suo segreto?«Forse ci prendeva in giro,...