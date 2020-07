LA POLEMICA

La chiusura anticipata e definitiva del campionato italiano di basket imposta dal coronavirus, accettata come inevitabile al momento della decisione, con la ripartenza di alcune altre discipline, calcio in primis, ha portato non pochi rimpianti tra gli appassionati. A dar loro voce, è stato anche l'ex ct azzurro Valerio Bianchini, il quale, dopo aver bollato a suo tempo la scelta di Fip e Lega basket come «forma di codardia», ora è tornato a criticare tale «frettoloso errore», per il «silenzio tombale che per mesi ha tolto il basket dai discorsi della gente».

Una scelta che ha anche causato perdite pesanti per un settore che già non navigava in buone acque, mentre la crisi che ha colpito le aziende che per tanta parte sostengono molti club si è riflessa direttamente sui conti. Una situazione che ha indotto la Lega, insieme a quelle di altri sport, a costituire un comitato per chiedere al governo incentivi sulle sponsorizzazioni alle società professionistiche e dilettantistiche.

Non è pero il caso di disperarsi, sostiene il presidente della lega basket Umberto Gandini, «perché fermarci è stato giusto, non potevamo fare altrimenti, e ciò permette ora alle società di ripartire. Non ci sono solo Armani e la Virtus Bologna: pensate agli acquisti fatti da Varese e a Venezia che ha confermato tutta la squadra». «In ogni caso, non voglio fare alcun tipo di polemica con Bianchini - aggiunge Gandini - perché ho troppo rispetto per tutto ciò che il Vate ha fatto per il basket italiano. Anche se non ho mai tifato per lui - scherza - perché io ero a Varese e lui a Cantù e poi in altre squadre».

AMERICANI E QUARANTENA

Il presidente della lega tiene anche a sottolineare che «ad oggi in Italia non è ancora permesso praticare gli sport di contatto e quindi giocare a basket. Forse lo si potrà fare in Lombardia da venerdì 10, ma solo al parco e tra ragazzi. Ricordo anche che, dall'inizio del lockdown, molte squadre sono rimaste senza americani, tornati in patria. Per loro, sempre ad oggi, permangono chiusure dei confini e altre norme per chi, comunque, arriva dagli Usa, ovvero l'obbligo di quarantena. Quindi che avremmo dovuto fare?».

