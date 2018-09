L'ex Anastasi tenta lo sgambetto agli azzurri: «Vorrei avere Zaytsev»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY(v.z.) Un anno fa, il Belgio battè l'Italia ai quarti, di prepotenza. «Ma agli azzurri mancavano Juantorena e Zaytsev», si affretta a sottolineare il grande ex, Andrea Anastasi. Già bandiera della Sisley Treviso, agli Europei non era ancora ct dei fiamminghi. «Ho il doppio incarico, alleno anche a Danzica - dice- e vorrei tornare, magari la prossima stagione. Manco dalla serie A dal 2005, da Cuneo». Il mondiale è infinito con 12 partite per raggiungere il podio, con stasera dalle 21,15 (per favorire la diretta su Rai2, dopo il tg)...