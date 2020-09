PREMIER LEAGUE

LONDRA L'Everton guidato da Carlo Ancelotti vinto la sfida tra colossi della panchina nella prima giornata di Premier League, battendo fuori casa il Tottenham di Josè Mourinho per 1-0. L'unico gol è stato realizzato da Calvert-Lewin con un colpo di testa al 10' del secondo tempo, ma entrambe le squadre hanno avuto buone occasioni da rete.

Il tecnico italiano ha schierato i nuovi acquisti James e Allan, che hanno festeggiato l'esordio con i primi tre punti.

Il colombiano ha sfiorato la rete nel primo tempo dopo che Richarlison aveva mancato il bersaglio a porta vuota dopo aver saltato Lloris mentre il portiere dell'Everton ha tolto la gioia del gol a Dele Alli e a Doherty.

Dopo la rete degli ospiti, gli Spurs hanno provato a reagire ma a sfiorare ancora il gol è stato invece Richarlison.

Nell'altra partita odierna, il Leicester ha battuto 3-0 il West Bromwich Albion.

FIGURACCIA

Intanto, sempre in Premier, non contento della figuraccia rimediata una settimana fa in nazionale, quando è stato cacciato dal ct insieme con il compagno Foden per aver portato delle ragazze in camera nel ritiro in Islanda (in violazione delle norme di sicurezza anti-Covid), la promessa dello United, Mason Greenwood, è finito ancora nei guai dopo essere stato fotografato mentre inalava protossido di azoto, il cosiddetto gas esilarante. La foto dell'attaccante 18enne del Manchester United è finita in prima pagina del tabloid Sun, costringendolo a scusarsi di nuovo e ad ammettere di aver mostrato ancora «scarso giudizio». Greenwood ha esortato «fortemente gli altri a non seguire il mio esempio» perchè «questa pratica è molto rischiosa per la salute, ora lo so».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA