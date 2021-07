Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOTOKYO Sforzi e sacrifici, gaffe e proteste. Per le Olimpiadi più complicate della storia è arrivato finalmente il momento di lasciare spazio allo sport, ai suoi campioni di ogni continente, alle loro imprese. Lo spartiacque definitivo tra un pre in salita e un post, si spera, in discesa, sarà la cerimonia inaugurale di domani. Il momento. Quando al New National Stadium, alle 13 italiane, si spegneranno i riflettori per fare posto a...