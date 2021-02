L'EVENTO

La terra padovana che conta tanti campioni ed appassionati di ciclismo sarà protagonista dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia, presentata ufficialmente ieri. La Corsa Rosa si articola in ventuno tappe, suddivise in tre settimane, con partenza da Torino l'8 maggio e arrivo in piazza Duomo a Milano il giorno 30. La quattordicesima tappa avrà come protagonista Cittadella. La cittadina medievale sarà sede di partenza, sabato 22 maggio, con i ciclisti che dovranno raggiungere dalla pianura il temutissimo Zoncolan (1.730 metri d'altezza), con ascesa dal versante di Sutrio, in Friuli Venezia Giulia, per complessivi 205 chilometri. In Veneto altre due tappe. La Ravenna-Verona, omaggio a Dante Alighieri nei 700 anni dalla sua morte, e la Sacile-Cortina d'Ampezzo.

Dopo l'arrivo a Monselice dello scorso anno, con il Giro che per l'emergenza Coronavirus era stato spostato da maggio ad ottobre, la speranza è quella di vivere una partenza di tappa all'insegna del pubblico, dai fedelissimi delle due ruote a pedali ai semplici curiosi, per vedere da vicino i protagonisti della corsa e assaporare tutte le emozioni di uno degli eventi sportivi più importanti a livello nazionale ed internazionale.

MOMENTO STORICO

Per Cittadella è un momento storico, la prima volta di uno start del Giro. Ancora vivissimi i ricordi nel 2008, della grande volata vinta dal britannico Mark Cavendish in Riva IV Novembre, con Cittadella sede di arrivo di tappa. Era il 23 maggio. Prima volta anche quella. Essere sede di partenza permette anche di osservare tutto ciò che ruota attorno ai professionisti. Dai team con la loro organizzazione agli sponsor del villaggio di partenza.

Fulcro della kermesse sarà il cuore entro le mura del 1.220, a cominciare da piazza Luigi Pierobon. Dopo il via dal centro i ciclisti usciranno a nord delle mura, svolteranno in Riva del Pasubio, poi Riva IV Novembre e Riva dell'Ospedale, percorrendo quindi tre quarti della strada esterna all'ellisse fortificato. Svolteranno a destra in Borgo Treviso in direzione est, attraversando il centro cittadino di Galliera Veneta e immettendosi poi nella grande rotonda sulla Strada Statale 53 Postumia a Campagnalta di San Martino di Lupari, per entrare successivamente in terra trevigiana.

Pochi chilometri di percorso padovano, ma l'atmosfera da vivere sarà lo stesso molto intensa. Normalmente le squadre sostano nel territorio di partenza. Quindi dopo l'arrivo del giorno prima a Verona, i team raggiungeranno subito il territorio cittadellese.

LE REAZIONI

Un grande lavoro quello svolto dal Comune: in prima linea il sindaco Luca Pierobon, l'assessore allo sport Diego Galli e il Comitato organizzatore coordinato dal designer cittadellese Jonny Moletta e dall'ex campione di ciclismo Filippo Pozzato. I due sono freschi di organizzazione, lo scorso anno, dei cmpionati italiani di ciclismo professionisti che hanno visto Cittadella sede di arrivo della crono maschile e femminile e della prova maschile. Un'organizzazione impeccabile, particolare questo non secondario. Importante anche l'apporto della Regione. «Siamo al lavoro da tempo, adesso lo intensificheremo - spiega Moletta - Un orgoglio ospitare un tale evento. La partenza di tappa ha non solo un valore sportivo, ma celebra i tanti tifosi e anche le numerose aziende che operano nel settore che hanno sede in questa area. Sarà certamente una grande festa sportiva e di piazza. In termini di corsa rappresenta la parte fondamentale del Giro perchè comincia la salita, e che salita!».

«Un altro grande evento con importante ricadute promozionali e turistiche per Cittadella e il suo territorio, nonchè economiche - il commento del sindaco Pierobon - Lo scorso anno dovevamo festeggiare gli 800 anni di fondazione. Da tempo avevamo chiesto il Giro. Tutto saltato. La partenza della tappa ci permette di fare quanto è stato forzatamente sospeso. Grazie alla Regione e al presidente Luca Zaia per l'opportunità».

Cittadella è sempre stata fortemente legata al ciclismo. «Lo accogliamo da 50 anni - spiega Pierluigi Basso, direttore di corsa internazionale ed instancabile organizzatore - Dai leggendari Circuiti degli Assi diurni e notturni anni 70 con Eddy Merckx, Adorni, Zandegù e molti altri, alle tappe del Giro del Veneto elite ed under 23, fino all'Alta Padovana Tour, al Giro del Medio Brenta, ai transiti del Giro d'Italia nel 1998, 1999 e 2002 e poi l'arrivo di tappa».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA