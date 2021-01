L'EVENTO

CORTINA La storia dello sport italiano prova a ripartire con i Mondiali di sci di Cortina. Domenica 7 febbraio, alle 18 su Rai Due, l'evento di apertura raccoglie il testimone dal grande evento del passato. Il flashback è all'8 giugno 1990, un'altra cerimonia: quella che apriva i Mondiali di Calcio. «Stiamo partendo eh, silenzio» pronuncia Bruno Pizzul nel fuorionda. Raidue è indietro di un frame, ferma all'immagine della bandiera che annuncia l'eurovisione. Poche frazioni di secondo e parte il duetto di Bennato e Nannini che intonano Estate italiana, più famosa come Notti magiche, in cui il mondo diventa una giostra di colori. Ad impugnare il microfono, nella cerimonia d'apertura dei Mondiali di sci di Cortina 2021 ci sarà ancora Gianna Nannini. Chissà se anche questa volta sarà un successo musicale indelebile. Per ora quello che è stato svelato della cerimonia che apre i Mondiali di Cortina 2021 è che il ruolo di protagonista spetterà alle Dolomiti Unesco ma anche Venezia (con le immagini del Carnevale) e Verona avranno la loro vetrina. Un evento esclusivamente televisivo con le sequenze di Cortina e del Veneto a fare da sfondo. Non un amarcord ma un appuntamento che guarda (e mostra) il futuro.

IL PALINSESTO

La Rai ha riservato 75 minuti alla cerimonia che andrà in onda dal piazzale della stazione di Cortina. «Con milioni di spettatori collegati - rivelano gli organizzatori - in diretta televisiva da numerosi Paesi. Ci sarà un racconto immaginifico di grande impatto che saprà ripercorrere la storia del grande sci mondiale e saprà valorizzare l'unicità dell'Italia, del Veneto e delle Dolomiti Patrimonio Unesco, con un'esplosione di suggestioni ed emozioni coinvolgenti».

BIGLIETTO DA VISITA

Nei Mondiali senza pubblico, la televisione diventa centrale. Nelle due settimane di gare gli accordi prevedono un'ampia copertura non solo della competizione ma anche con le clip che raccontano il Veneto e l'Italia. Partire bene però è determinante. Triumph Group International, agenzia di organizzazione eventi di livello internazionale, assicura che la narrazione attraverso le immagini sarà capace «di dare corpo a cultura e storia di Cortina d'Ampezzo, patria degli sport invernali sin dai tempi epici delle Olimpiadi del '56».

NOTTE IRIDATA

A presentare l'evento la conduttrice Petra Loreggian, tra le più conosciute voci di Rds. Nei momenti istituzionali previsti gli interventi delle autorità e dei dirigenti della federazione internazionale. Sul palco a dare ritmo all'evento anche Francesco Gabbani, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo. Accanto ai big ci saranno anche i protagonisti della storia musicale della Conca: il Corpo Musicale di Cortina d'Ampezzo, che vanta una tradizione bandistica che risale al 1861. «Sarà uno slalom culturale e sociale che darà voce ai pilastri dell'italianità».

IL PRESIDENTE

«Con i Mondiali di Sci renderemo onore al nostro Paese ha commentato Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021 . Il 7 febbraio andrà in scena, sotto i riflettori del mondo, l'Italia migliore: quella che sa fare squadra, che sa guardare con fiducia al futuro, che non si spaventa davanti alle difficoltà ma è capace di serrare i ranghi e raggiungere i propri obiettivi. La nostra speranza è che, dall'ineguagliabile scenario della Regina delle Dolomiti, possa giungere in tutto il mondo un messaggio di speranza e di rinascita, fondato sui valori sani e costruttivi dello sport e della montagna».

SOGNO IRIDATO

«Sono gli ultimi giorni per rendere perfetta la macchina - confida il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina - per la nostra comunità è un sogno al quale la comunità ha lavorato instancabilmente, fianco a fianco, superando qualsiasi difficoltà. Abbiamo la consapevolezza e l'amarezza di evento che avremmo preferito diverso. Umanamente dispiace non avere il coinvolgimento del pubblico. È un grande dispiacere che proveremo a trasformare in energia per far fare bella figura all'immagine di Cortina, del Veneto e dell'Italia. Se da un lato non ci sarà calore del pubblico, gli accordi che abbiamo preso ci permetteranno di essere molto presenti sulla tv, sicuramente molto di più che rispetto a un'edizione normale». L'obiettivo è di arrivare in tutto il periodo di gare a 500 milioni di spettatori a livello mondiale. Altro che Italia 90.

Andrea Zambenedetti

