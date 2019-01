L'Europa volta le spalle al salone stelle e strisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

dal nostro inviatoDETROITIl freddo c'è sempre, ma si respira un'atmosfera diversa. Dopo trent'anni da protagonista, anche il Salone di Detroit, il mitico North American International Auto Show, deve fare i conti con la tempesta globale che sembra aver preso di mira le esposizioni di vetture. La capitale mondiale dell'auto, la sede delle Big Three che da sole sfornano un quinto della produzione mondiale, aveva iniziato ad organizzare il suo salone dell'era moderna nel non lontano 1989 e per tutto lo scorso millennio sono stati fuochi...