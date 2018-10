L'EUROPA AI PIEDI DI MOLINARI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFC'è un'Europa che guarda con apprensione all'Italia e un'altra che si coccola l'italiano che ha fatto l'impresa: la Ryder Cup torna in Europa (17,5 a 10,5 il risultato finale), dopo la netta sconfitta di due anni fa a Hazeltine, dall'altra parte dell'oceano. E lo fa grazie a Francesco Molinari che anche nell'ultima giornata della disfida fra Europa e Stati Uniti non concede nulla agli avversari: venerdì e sabato, in coppia con l'inglese Tommy Fleetwood, Molinari aveva vinto quattro match su quattro con avversari come Tiger Woods e Jordan...