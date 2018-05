L'EURO-REYER FA LA STORIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETMESTRE Finisce con la Reyer in campo sotto le note dell'inno alla gioia di Beethoven e con i tifosi in delirio in un Taliercio stracolmo di felicità. E' qui dunque la festa! La Reyer fa la storia cancellando idealmente quel lacerante ricordo che l'ha accompagnata per 37 lunghi anni quando gli orogranata si videro scippare a Barcellona una Korac che sembrava già in bacheca. A riempire quello spazio vuoto ci ha pensato il meraviglioso gruppo guidato da Walter De Raffaele in un Taliercio in delirio, traboccante di felicità e di vera...