L'EUFORIAROMA A fine partita, c'è un uomo con l'aria da conquistatore. Di uno a cui può essere concesso tutto. E' l'allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp: «Alle 22.10 i bimbi sono già a letto quindi... questi ragazzi sono mentalmente dei giganti del c.... Incredibili. Multatemi. L'inglese non la mia lingua madre, non saprei dirlo con altre parole». E sorride. Ha vinto. No, ha conquistato un posto nella storia del calcio. Quel suo sorriso è come il boato della Kop di Anfield: avvolgente, infinito. Lui è sempre felice, comunque vada....