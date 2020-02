IL RITORNO IN VETTA

MILANO La rimonta epica nel derby contro il Milan ha fatto suonare ad Antonio Conte un campanello d'allarme, quello di non regalare più un tempo agli avversari. Da non sottovalutare se non si vuole abbandonare la corsa scudetto, quest'anno più avvincente rispetto al passato. I nerazzurri con il Milan sono riusciti a ribaltare il risultato perché più forti individualmente e pur giocando solo 45', sono riusciti a conquistare i tre punti e ad agganciare la Juventus in testa alla classifica. Ma un atteggiamento del genere non dovrà esserci all'Olimpico contro la Lazio (seconda a un solo punto dalle due capolista), una squadra organizzata, compatta, con ottimi giocatori e con un allenatore, Simone Inzaghi, tra i migliori in Italia (e non solo). La sfida contro i biancocelesti non è decisiva, ma è importante a livello psicologico, così come lo è stata la vittoria del derby. Conte dovrà lavorare sulla gestione dell'entusiasmo, richiamare tutti all'ordine, dimenticare la rimonta ai danni del Milan e ricominciare.

TOUR DE FORCE

Anche perché l'Inter è ora attesa a un tour de force importante. Si torna in campo già domani a San Siro per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro un Napoli in crisi (20.45, match vietato ai residenti in Campania), poi ci sarà la trasferta in casa della Lazio appunto, l'andata dei sedicesimi di Europa League in Bulgaria contro il Ludogorets (20 febbraio, 18.55), la Sampdoria (23 febbraio, 20.45), il ritorno con il Ludogorets (27 febbraio, ore 21), il derby d'Italia con la Juventus a Torino (1 marzo, 20.45) e il ritorno di Coppa Italia al San Paolo con il Napoli (5 marzo, 20.45). Sette partite ad alta tensione, che i nerazzurri non possono sbagliare. Ecco perché Conte non vuole distrazioni in questo momento cruciale della stagione, una sorta di bivio. L'ex ct sta lavorando sull'inserimento di Eriksen, riabbraccerà Lautaro Martinez che ha scontato le due giornate di squalifica, ma è ancora in ansia per le condizioni di Handanovic, che domani non sarà a disposizione (nel frattempo, ieri visite e test per Viviano: nei prossimi giorni il club deciderà se tesserarlo o meno per far fronte all'emergenza).

IL RUOLO DI BROZOVIC

L'Inter ripartirà dal secondo tempo con il Milan, dal ruolo in campo (e nello spogliatoio) di Brozovic che ha dato il via alla rimonta, dall'importanza degli esterni (Candreva e Young) e da de Vrij e Lukaku, i suoi uomini simbolo. L'olandese è ormai una certezza, il belga è uno che non si arrende mai («C'è un nuovo re in città», la sua esultanza social). Juventus e Lazio sono avvisate.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA