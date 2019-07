L'ERBA VOGLIO È SOLO PER TRE `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISAvranno pure rallentato l'erba, utilizzando una mescola infame per i volleatori e perfetta per i fondo campisti, ma è pur sempre erba. Può essere un torneo molto divertente, ma anche molto noioso: sugli immacolati prati dell'All England Club che da oggi ospitano Wimbledon, ci sono 3 chiari favoriti e sono i soliti noti. E' l'unico Slam in cui la classifica Atp non è l'unico parametro per stabilire le teste di serie. Si tiene conto dei risultati negli ultimi anni e le gerarchie indicano nell'ordine Djokovic, Federer e Nadal, con il...