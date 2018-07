L'effetto Ferrari Adesso le Mercedes sentono la pressione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1(ld) Con un post su Instagram più da compagna di un calciatore italiano che da moglie di un pilota finlandese, Minttu Raikkonen ha bacchettato Lewis Hamilton, reo di non aver accettato le scuse presentate dal marito nel dopo-gara di Silverstone. «Interessante la strategia delle rosse, in due gare hanno danneggiato sia me che Bottas» aveva detto Lewis domenica, e ieri la signora Raikkonen ha replicato senza citare l'inglese, ma lasciando pochi dubbi: «Se piangi come una ragazzina quando perdi, datti al balletto». Il tutto, nelle...