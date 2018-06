L'edizione 2026 assegnata a Usa, Canada e Messico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VOTAZIONESaranno mondiali tripartiti, per la prima volta nella storia. Nel 2026 si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico e per i canadesi sarà il primo mondiale, dopo l'olimpiade del '76. A Usa '94 e in Messico 1970, invece, l'Italia arrivò in finale, battuta sempre dal Brasile. La votazione è stata fatta ieri, a Mosca al congresso della Fifa, e si è conclusa con 134 voti per la candidatura nordamericana e 65 voti per l'altro pretendente, il Marocco. Fra quattro anni, il campionato del mondo sarà in Qatar, d'inverno. Nel 2026...