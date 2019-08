«L'azzurro è il sogno di una vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dalla Legadue ai Mondiali. Con tanta emozione, ma consapevole di poter recitare un ruolo da protagonista. Amedeo Tessitori, nato a Pisa 25 anni fa, colonna della De'Longhi Treviso, si è conquistato sul campo la chiamata tra i dodici che disputeranno il torneo in Cina. La lista completa tarda ad arrivare da parte di Sacchetti, che rifletterà fino all'ultimo sulla migliore formazione. Tessitori no, lui è già certo di esserci, anche perché di lunghi in Italia, come è noto, ce ne sono pochi e il suo apporto è fondamentale in quel ruolo....