L'avvocato Seb difende il team «Non criticherò mai le scelte»

IL PROTAGONISTASINGAPORE Soltanto nel 2014, quando non lottò per il titolo e perse il confronto con il compagno di squadra Ricciardo, si vide un Vettel così abbattuto e triste. Ma resta positivo e spera ancora di continuare la sfida con Hamilton sino all'ultima corsa. «Non penso - ha detto - ci siano piste che dobbiamo temere tra quelle che ci restano da affrontare, quindi non c'è bisogno di aver paura di quello che ci aspetta. Continueremo a spingere. Fra due settimane saremo in Russia, dove lo scorso anno eravamo andati bene, almeno...