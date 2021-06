Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AVVERSARIOSe esiste un manifesto vivente del meraviglioso successo delle ibridazioni e delle contaminazioni umane, o dell'integrazione se volessimo buttarla in politica, ha un (doppio) nome e un cognome: David Olatukunbo Alaba. Austriaco nato a Vienna il 24 giugno di 29 anni fa, da padre nigeriano e mamma filippina, è uno dei dieci migliori giocatori d'Europa, è mancino, ha giocato in tutti i ruoli tranne che in porta, e stasera capita...