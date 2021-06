Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'AVVERSARIAMica male l'Austria, si pensava peggio. E invece eccola qua, wunderbar. Ci sarà da sudare per l'Italia a Wembley, contro una nazionale di forte impronta tedesca con 20 giocatori su 26 dalla Bundesliga, dove si corre parecchio e spesso con scatti rabbiosi in contropiede breve. Proteggere le spalle sarà una necessità. E' la nostra quarta avversaria di fila in maglia biancorossa. Mai incrociati agli Europei, li abbiamo sempre...