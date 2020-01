IL TABÙ

Il ragazzaccio su cui è stato scritto di tutto. «Potrebbe diventare il più forte del mondo, se solo trovasse la strada giusta», dice di lui Rod Laver. Lui è Nick Kyrgios, lui gioca un tennis magnifico con quel suo diritto al fulmicotone, poi però succede sempre qualcosa e si fa distrarre. Lo ami e lo odi e poi lo ami: prendere o lasciare. I media ne hanno intuito il potenziale esplosivo e gli sono piombati addosso. I suoi match possono essere avvincenti e ricchi di colpi a sorpresa, oppure veloci e poco combattuti se non gli va di giocare. Di certo, non sono mai banali. Come quello che ha fatto suo dopo oltre 4 ore contro il picchiatore russo Karen Khachanov: 6-2 7-6 (5) 6-7 (6) 6-7 (7) 7-6 (10-8). Un australiano non trionfa nello Slam di casa dal 1976, quando l'impresa riuscì a Mark Edmondson, il tennista operaio che diventò campione vincendo gli Australian Open da n.212 del mondo. In carriera, e ha solo 24 anni, ha sommato una lunga serie di episodi, alcuni gravi, alcuni veniali, accumulando sanzioni e squalifiche. E accendendo più di una rivalità, tra cui quella con Rafa Nadal: i due si detestano. Due poli opposti che, in questo caso, non si attraggono. E che si incroceranno domani negli ottavi. Nick ha vinto 3 volte, 4 i successi dello spagnolo.

GIORGI KO, OGGI FOGNINI

Camila Giorgi fa e disfa tutto (49 vincenti, 65 errori gratuti) e alla fine la spunta Angelique Kerber: 6-2 6-7 (4) 6-3 per la tedesca. Nelle prime ore del mattino italiano torna in campo Fabio Fognini contro lo statunitense Tennys Sandgren, n.100 del ranking. Con la prospettiva di sfidare Federer nei quarti.

Guido Frasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

