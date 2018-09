L'Australia a Padova «Missione possibile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY(a.li.) C'è voglia di impresa per il test che l'Italia affronterà a Padova con l'Australia il 17 novembre. Il momento di difficoltà degli australiani autorizza qualche speranza in più. «Questa possiamo vincerla - confida il presidente della Fir Alfredo Gavazzi a margine della presentazione del Cattolica test match in Comune a Padova -. La squadra farà comunque bene, spero che lo stadio sia pieno». Alessandro Zanni si sofferma sui progressi degli azzurri: «È vero che l'Australia ha qualche difficoltà - sottolinea l'avanti del...