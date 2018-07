CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESASe Matteo Salvini che in questo periodo dimostra una certa sintonia con il sentire popolare ha il polso esatto anche dell'Italia calcistica, allora per la finalissima dei Mondiali di domani sera (ore 17, su Canale 5) non ci sono dubbi: i tifosi azzurri tiferanno contro la Francia battuta dagli azzurri nella finale di Berlino 2006, quella della testata di Zidane a Materazzi per capirci. Per altro il ministro dell'Interno allo stadio di Mosca il suo contributo emotivo lo darà in prima persona: «Domenica ho una missione...