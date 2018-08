L'attesa dei saltatori Elena e Gianmarco: rincorsa da podio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Dall'1,94 di Siena ho assunto una consapevolezza incredibile e non mi fa paura pensare di saltare più di quanto abbia già saltato. Sono molto serena, so quali sono le mie capacità attuali fisiche e mentali. Mi sento a mio agio» sono le parole della vicentina Elena Vallortigara alla vigilia delle qualificazioni: lei arriva come una delle favorite, dopo il 2,02 saltato a Londra in luglio: «Questa stagione è stata sorprendente, da un lato, e aspettata, dall'altro - aggiunge Elena- Sto molto bene, sono molto sicura delle mie possibilità....