POTENZA L'atletica piange Donato Sabia. Era uno della generazione d'oro. Un lucano, schivo, timido, testardo, dal cuore grande. Un uomo che non ha mai accettato i compromessi del doping. Un mezzofondista che raggiunse due finali olimpiche negli 800 (quinto a Los Angeles 84 e settimo a Seul 88), che fu più volte campione italiano e che vinse il titolo europeo indoor a Goteborg sempre nel 1984, il suo anno magico. Se non fosse stato per i tendini di seta, avrebbe forse ottenuto risultati ancora più prestigiosi. Ieri, a 56 anni, nell'ospedale San Carlo del capoluogo lucano, dove era ricoverato da un paio di settimane, Donato, pochi giorni dopo il padre, è entrato nel lunghissimo elenco delle vittime del coronavirus. Ognuna delle quali è una storia, ma se quella storia tocca un atleta olimpico, uomo sano e di giovane età, al dolore si aggiungono stupore e dubbi.

Nato nel 1963, Sabia cominciò la sua carriera quasi per caso, passando dal calcio all'atletica. I primi successi nelle categorie giovanili lo proiettarono all'attenzione nazionale, tanto che si trasferì al centro federale di Formia. Lì diventò amico di Pietro Mennea, lì Carlo Vittori e Sandro Donati intuirono e plasmarono il suo talento che lo portò a detenere per quasi 30 anni il record mondiale dei 500. Ma la sua gara era quella del doppio giro. Nel magico 1984, oltre a Goteborg e Los Angeles, ci fu anche Firenze dove fece registrare un grande tempo, ancora oggi il terzo italiano di sempre sugli 800. Poi gli infortuni ne rallentarono la carriera. Il suo talento, però, era così grande che riuscì a centrare un'altra qualificazione olimpica per Seul 88. Nello stesso anno fu anche protagonista del primo sciopero dell'atletica azzurra, agli Assoluti di Milano, in segno di protesta contro la decisione del Coni di non iscrivere la staffetta 4x400 all'Olimpiade coreana.

Gli anni successivi furono quelli del declino, causato anche da nuovi infortuni, fino al ritiro e all'avvio della carriera da tecnico. La sua lotta e le sue denunce contro il doping - Sabia lo sapeva bene - davano fastidio e così divenne l'allenatore della nazionale di Malta con cui partecipò alla sua terza Olimpiade, Sidney 2000. Un «fenomeno, un grande campione», lo ha definito il presidente del Coni, Giovanni Malagò

