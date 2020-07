IL FILOTTO

CAGLIARI L'Atalanta vince ancora, anche cambiando sette giocatori su undici. Per la squadra di Gasperini arriva a Cagliari l'ottava vittoria consecutiva, che la porta a un solo punto dal terzo posto dell'Inter: gioco e mentalità ci sono sempre. Anche tenendo inizialmente fuori gente come Gosens, Gomez, Ilicic e Zapata. Anche con un Tameze lanciato a sorpresa davanti alla difesa: ottima partita del franco-camerunense che finora aveva accumulato solo tre presenze, mai dall'inizio. Se il campionato fosse più lungo verrebbe da dire che la vera anti Juve è proprio l'Atalanta: il problema è che tra bianconeri e nerazzurri ci sono 15 punti. E mancano otto partite. Unica pecca: due pali, ma «solo» un gol su rigore, quello decisivo di Muriel. E qualche affanno nel finale con il Cagliari che in dieci ha rischiato il pari.

Sino a quando il Cagliari è in undici c'è anche partita perché comunque la squadra di Zenga è coraggiosa e ha un Simeone che fa davvero paura. Chi comanda però è l'undici ospite, ma all'inizio i rossoblù ribattono colpo su colpo. Ma l'Atalanta deve stare molto attenta a Simeone: al 12' il Cholito segna anche uno splendido gol. É il Var però ad annullare tutto, anche lo stupendo tiro a giro al sette. L'argentino, infatti, in avvio di azione aveva toccato la palla con una mano, seppur attaccata al corpo e involontariamente. Poi al 23' palo clamoroso di Muriel. Infine l'episodio decisivo con Carboni che frana addosso a Malinovskyi in area. È il 26': espulsione e rigore, realizzato da Muriel, sedicesimo gol, 11 in trasferta.

Nella ripresa si parte con il secondo palo dell'Atalanta con Hateboer. E al 15' con il triplice cambio di Gasperini: dentro Ilcic, Zapata e Gomez. E nonostante questo il Cagliari prova pareggiare: buone occasioni per Joao Pedro al 32' e nel recupero con Nandez e il neo entrato Ragatzu.

