(r.s.) Parte male il Verona di Di Francesco, sconfitto in casa dal Sassuolo per 3-2. Di Raspadori al 32', Djuricic al 51' e Traoré al 77' le reti degli emiliani, inutile la doppietta di Zaccagni, a segno al 70' su rigore e al 90', per i gialloblù che hanno giocato dal 45' del primo tempo in dieci per l'espulsione di Veloso per doppia ammonizione. Gli episodi hanno avuto un ruolo fondamentale. Il Verona con Kalinic sbatte contro la traversa,...