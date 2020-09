BERGAMO Il Coronavirus ha colpito ancora l'Atalanta, dopo l'unico caso in pieno lockdown, il portiere Marco Sportiello, titolare in Champions a Valencia lo scorso 10 marzo. Il precampionato inizia con altri tre, protetti dall'anonimato nella nota ufficiale: «Sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone, asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'Ats». Nelle foto del raduno sui profili social del club mancano Pierluigi Gollini (crociato posteriore sinistro lesionato, per inciso), che posta una foto mentre si allena a casa, José Palomino e Duvan Zapata: il 19 agosto, fonte Instagram, erano insieme a Porto Cervo. Al Centro Sportivo Bortolotti, con ben 10 nazionali di meno, giocatori e staff di sono ritrovati a pranzo, accolti fuori dai cancelli da pochi tifosi a caccia di selfie. Senza Josip Ilicic, ancora in permesso per motivi personali e non compreso nella lista dei 26 dell'allenatore Gian Piero Gasperini come Lennart Czyborra (ormai del Cagliari, prestito biennale con obbligo di riscatto a 5 milioni; anch'egli insolamento domiciliare). Non è un ritiro in formula classica: quest'anno niente montagna, bensì in sede a Zingonia e senza pernottamenti. Per adesso niente amichevoli. «Gli obiettivi sono sempre gli stessi, anche se migliorare rispetto alla stagione scorsa sarà durissima. Sarà un'annata di grandi successi» le parole del Papu Gomez.

